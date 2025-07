Flamengo pretende buscar jogadores de intensidade e poder de decisão

Clube entende que nova filosofia de contratações pode ajudar no rendimento do time nos torneios ao longo da temporada / Crédito: Jogada 10

Depois da eliminação do Mundial, o Flamengo pode perder mais atletas do elenco nesta janela de transferências e iniciar uma espécie de reformulação. A diretoria rubro-negra também começa monitorar jogadores com características que ajudam ao estilo de jogo de Filipe Luís, como a intensidade dentro de campo. A iniciativa do Flamengo parte da percepção de que o futebol exige atletas intensos, resilientes e prontos para tomar decisões rápidas em contextos de alta pressão. Ou seja, José Boto e o próprio técnico Filipe Luís entendem que essas características são essenciais para sustentar um time competitivo em todas os campeonatos. A informação incial é do Coluna do Fla e confirmada pelo Jogada10.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desta maneira, o clube pretende construir um grupo com maior capacidade física e poder de decisão, especialmente em jogos decisivos. Dessa forma, o Fla acredita que a nova filosofia de contratações vai minimizar oscilações de rendimento. Além disso, José Boto deve buscar atletas com potencial de permanência prolongada. Isto facilita a criação de identidade, entrosamento e continuidade no trabalho. Portanto, o Flamengo entende que não precisa fazer novas contratações de jogadores consagrados e experientes. A prova disso é a negociação com Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou. O Fla, aliás, negocia a contratação de Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, da Rússia. O clube enviou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões). Possíveis saídas do Flamengo O lateral direito Wesley é alvo da Roma e Juventus. Assim, o clube e o jogador aguardam uma proposta que seja positiva para ambos lados. Além dele, o zagueiro Léo Ortiz também é alvo da Juventus. No setor de meio-campista, Arrascaeta despertou a atenção do Cruz Azul, do México. Porém, o Flamengo não parece disposto a perder seu grande criador de jogadas.