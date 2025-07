Filha de Renato Gaúcho acompanha o Fluminense no Mundial e tieta destaque

Treinador deu notoriedade a Carol ao citar sua preferência em assistir ao jogo do adversário do Tricolor nas oitavas do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, acompanha a delegação do Fluminense em sua aventura no Mundial de Clubes. Na véspera do embate com o Al-Hilal, pelas quartas de final do torneio, a herdeira do comandante teve uma atitude supersticiosa. Ela publicou uma foto ao lado de Jhon Arias, o principal jogador do Tricolor na competição. A postagem veio acompanhada de um elogio ao atacante.

"Craque demais", exaltou Carol Portaluppi. Além de se sobressair nas atuações coletivas, o colombiano também soma um gol e uma assistência em quatro partidas. O treinador do Fluminense fez a filha ganhar novamente notoriedade ao expor uma situação que passou com ela. Depois do empate do time carioca com o Mamelodi Sundowns, que assegurou a classificação para a fase de mata-mata do Mundial de Clubes, Carol foi ao hotel onde está hospedada a delegação da equipe.