Fifa distribui ingressos de graça para mata-mata do Mundial

A Fifa está tentando encontrar alguma forma de preencher os espaços vazios nos estádios no Mundial de Clubes. Afinal, a competição entrou na reta final e a entidade máxima do futebol deseja aumentar a média de público, de acordo com o jornal britânico “Daily Mail”. Nas oitavas de final, o público total foi de mais de 342 mil pessoas, com uma média de 42.750 mil torcedores por partida.

O Mundial de Clubes tem uma média de público de 35.890 torcedores por partida. Nas oitavas de final, o jogo entre Fluminense e Inter de Milão, da Itália, atraiu apenas 20.030 pessoas e registrou a pior marca da fase. A maioria, no entanto, tricolores, que acompanharam uma vitória histórica. O confronto, que aconteceu na cidade de Charlotte, preencheu pouco mais de 26% da capacidade total do estádio.