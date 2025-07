Festa de 1 ano de Helena, filha de Neymar, é cancelada e surpreende amigos e familiares

Filha do jogador com Amanda Kimberlly completa seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira

No entanto, com mudanças de última hora, o evento foi cancelado por conta da logística e todos os convidados receberam uma mensagem sobre o cancelamento, de acordo com o “Portal LeoDias”.

Familiares e amigos de Neymar e Amanda Kimberlly se surpreenderam com o cancelamento da festa luxuosa de 1 ano de Helena, filha dos dois. Apesar da pequena completar um ano de vida nesta quinta-feira (3), a comemoração seria no sábado (5).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, a assessoria de Amanda confirmou que a comemoração realmente não vai acontecer, mas reforçou que, em nenhum momento, confirmou-se oficialmente uma festa grandiosa.

Apesar deste cancelamento, ainda terá uma comemoração mais intimista nesta quinta-feira, com uma festa privada apenas para familiares e amigos próximos, em um sítio no interior de São Paulo. Dessa forma, Neymar, Bruna, Mavie, Rafaella, Nadine, Neymar pai e a namorada Mariane, devem comparecer no local. Davi Lucca, filho mais velho do jogador, e sua mãe, Carol Dantas, serão ausências, uma vez que estão viajando na Europa.

Mavie também não vai ter festa

O aniversário de dois anos de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, está chegando. Faltam pouco mais de três meses para a primogênita do casal completar mais um ano de vida. Dessa forma, a influencer usou as redes sociais para contar que esse ano não deve ter festa.