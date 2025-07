Familiares decidem datas de velório e funeral de Diogo Jota e seu irmão

A família de Diogo Jota e de André Silva decidiu que o velório de ambos ocorrerá nesta sexta-feira (04/07), às 12h (de Brasília). A cerimônia será celebrada na capela Ressurreição da Igreja Matriz de Gondomar, que fica perto da cidade do Porto, em Portugal. O funeral de ambos será no dia seguinte, no próximo sábado (05/07), às 6h (de Brasília), de acordo com informações do jornal ‘A Bola’. Não se sabe ainda se o público em geral terá acesso ou se apenas familiares e pessoas próximas que poderão comparecer.

O atacante do Liverpool e seu irmão, André Silva, viajavam em uma Lamborghini próximo ao quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, na Espanha, quando o veículo perdeu a direção, colidiu na proteção da pista e pegou fogo. Os dois morreram na hora.