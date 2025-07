Em sua apresentação no Monaco, Pogba afirma amadurecimento após doping

Em setembro de 2023, quando ainda atuava pela Juventus, da Itália, o campeão do mundo com a França em 2018 testou positivo para testosterona após uma partida do Campeonato Italiano contra a Udinese. A substância, proibida, contribui para o aumento de massa magra e melhora a recuperação muscular. Pogba comentou o episódio e refletiu sobre o que aprendeu com a situação.

“Sou grato por tudo o que aconteceu. Isso me ajudou a crescer, a enxergar a realidade. Não tenho desejo de vingança contra ninguém. Disse a mim mesmo que queria que meus filhos me vissem jogando. Hoje, estou superfeliz por estar no Monaco. Passei por momentos de dúvida, em que minha mente era disputada por anjos e demônios. Foi difícil às vezes, mas minha esposa dizia que eu voltaria. Mantive o foco. Repetia a mim mesmo: ‘vai ficar tudo bem’, que eu assinaria com um clube. Hoje, alcancei um objetivo. Agora, com treino e a mesma mentalidade, vou recuperar a forma. Me sinto como um garoto que acabou de assinar seu primeiro contrato profissional: superdeterminado e muito ambicioso”, declarou o jogador na entrevista coletiva.

Vínculo de Pogba com o Mônaco

Na equipe francesa, Pogba usará a camisa 8. O contrato com o Monaco será válido por dois anos, até 2027. Além da Juventus, ele também defendeu o Manchester United, da Inglaterra, onde se destacou como um dos principais jogadores do clube inglês.