Em recuperação de contusão, Arana faz atividade com bola no Atlético

Sem atuar desde maio, lateral-esquerdo treina e deve aparecer no jogo-treino do time mineiro no sábado, contra o Betim / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG contou com uma excelente novidade no treino desta quinta-feira (3): o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana. Em recuperação de uma lesão na coxa direita, o jogador intensificou os trabalhos físicos na Cidade do Galo. Arana disputou sua última partida em 18 de maio, no clássico contra o Cruzeiro, que terminou empatado sem gols no Mineirão. Na ocasião, jogou somente 18 minutos, sentiu dores e precisou sair de campo. Aliás, como vinha sendo um dos destaques do elenco, o lateral ficou fora da primeira convocação da Seleção Brasileira feita por Carlo Ancelotti.