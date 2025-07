Efeito Mundial! Clubes brasileiros aparecem no top-5 de mais buscados no Google

O futebol brasileiro no Mundial de Clubes tem surpreendido torcedores no mundo todo. Dessa forma, a pesquisa por nomes de clubes brasileiros tem aumentado no Google.

Assim, Flamengo e Palmeiras aparecem entre os clubes mais pesquisados na plataforma de acordo com a “ESPN”. Apesar da eliminação do Rubro-Negro nas oitavas de final, a equipe é terceira mais procurada no Google no mundo inteiro em junho, atrás apenas de Real Madrid e Paris Saint-Germain. Enquanto o Palmeiras fecha o top-5, atrás de Inter Miami, do Lionel Messi e Luís Suárez.