Cruzeiro perde para o Defensa y Justicia em amistoso pela Vitória Cup

O jogo marcou o retorno da equipe após 15 dias de férias. Assim sendo, o técnico Leonardo Jardim aproveitou a oportunidade para fazer observações. Ele escalou uma equipe com muitos jogadores pouco utilizados no time. O objetivo principal, de fato, era dar ritmo e testar o elenco cruzeirense.

O Cruzeiro voltou aos gramados com uma derrota nesta quinta-feira (03). A equipe perdeu para o Defensa y Justicia, da Argentina, por 1 a 0. A partida foi um amistoso internacional válido pela chamada Vitória Cup. O resultado, portanto, quebrou a longa invencibilidade de 12 jogos do time.

O jogo

No primeiro tempo, o Cruzeiro criou as melhores chances de gol. No entanto, em um campo pesado pela chuva, o time não conseguiu marcar. Na segunda etapa, o Defensa y Justicia foi mais eficiente. O atacante Abiel Osorio marcou o único gol da partida aos 19 minutos.

Por fim, apesar da derrota, o amistoso serviu como importante preparação. O time agora se concentra na volta do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o atual segundo colocado da competição nacional. A equipe, enfim, busca manter o bom ritmo da primeira metade da temporada.

CRUZEIRO 0 X 1 DEFENSA Y JUSTICIA-ARG

VITÓRIA CUP – 1.ª rodada

Data-Hora: 03/7/2025 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

Gol: Abiel Osorio, 19’/2ºT (0-1)

CRUZEIRO: Cássio (Léo Aragão, 29’/2ºT); William (Fagner, 0’/2ºT), Fabrício Bruno (Jonathan Jesus, 0’/2ºT), Gamarra (Villalba, 0’/2ºT) e Kauã Prates (Kaiki, 0’/2ºT); Lucas Romero (Walace, 0’/2ºT), Christian (Lucas Silva, 0’/2ºT) e Eduardo (Wanderson, 0’/2ºT); Matheus Pereira (Marquinhos, 0’/2ºT), Kaio Jorge (Lautaro Díaz, 29’/2ºT) e Bolasie (Gabriel, 0’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

DEFENSA Y JUSTICIA: Bologna (Reinatti, 0’/2ºT); Cannavo, Rubio, Delgado, Soto; Gutiérrez (Lucas González, 2’/2ºT), Pérez (C), Molinas (Lucas Souto, 29’/2ºT); Ramírez (Schamine, 2’/2ºT*), Osorio (Miritello, 30’/2ºT), González F (Matías Miranda, 29’/2ºT). Técnico: Mariano Soso

* Schamine, que entrou no lugar de Ramírez, se lesionou em seu primeiro lance e foi substituído por Hausch aos 3 minutos do segundo tempo.

Cartões Amarelos: Mariano Soso (Técnico, Defensa y Justicia)