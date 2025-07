Cristiano Ronaldo faz post emocionado sobre Diogo Jota: ‘Não faz sentido’

“”Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta”, escreveu CR7.

Cristiano Ronaldo se manifestou nas redes sociais nesta quinta-feira (3) após a morte de Diogo Jota, seu companheiro na seleção de Portugal. O atacante do Liverpool faleceu em um acidente de carro no norte da Espanha, que também vitimou seu irmão, André Silva, jogador do Penafiel, da segunda divisão portuguesa.

Menos de um mês antes da tragédia, Jota e Cristiano dividiram o campo na conquista da Liga das Nações, quando Portugal superou a Espanha nos pênaltis. Porém, Jota estava no banco e entrou no decorrer do jogo. O atacante do Liverpool, de 28 anos, também esteve ao lado do astro português na Copa do Mundo de 2022 e a Eurocopa.

Diogo Jota havia se casado há apenas 11 dias com Rute Cardoso, com quem tinha três filhos. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (3), quando o veículo em que ele e o irmão estavam saiu da pista e capotou em uma estrada na cidade de Sanabria, na Espanha.

A notícia, inclusive, causou comoção no futebol europeu. O uruguaio Darwin Núñez, companheiro de Jota no Liverpool, também deixou uma homenagem: “Não há palavras de conforto para tanta dor. Sempre me lembrarei de você com seu sorriso, como um bom companheiro dentro e fora de campo. Envio toda a minha força à sua família. De onde ele estiver, tenho certeza de que estará sempre com vocês, especialmente sua esposa e seus três filhos. Que ele descanse em paz. Diogo e André.”

Homenagens de outros clubes

O Everton, maior rival do Liverpool, se manifestou nas redes prestando solidariedade.