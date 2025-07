Cris Guedes diz que trio da Fúria não vai jogar no Santos: ‘Apenas treinamento’

Presidente do atua campeão da Kings League, 'parça' de Neymar comentou sobre o período de Leleti, Lipão e Jeffinho treinando com o Peixe

Uma das notícias que chamaram a atenção no Santos nesta semana, foi a presença de três jogadores da Fúria, campeã da Kings League Brazil, nos treinamentos comandados por Cleber Xavier. Lipão, Jeffinho e Leleti vem fazendo um intercâmbio no Peixe com a intenção de unir as duas modalidades. Contudo, quem ficou bastante feliz em ver o trio no Alvinegro Praiano foi Cris Guedes.

O presidente da Fúria e também um dos melhores amigos de Neymar, Cris Guedes comentou sobre a presença do trio nos treinamentos do Santos. Além disso, ele garantiu que não passa de uma semana de treinamentos e que os atletas não vão reforçar o Peixe na temporada.

“Muito feliz o intercâmbio que os meninos estão fazendo, mas não passa de treinamentos. Acho eu, particularmente, bem improvável que eles joguem no Santos. Opinião particular. Se eles tem capacidade? Sim. Mas o combinado é eles fazerem o treino para se manterem em forma para o segundo split que vai acontecer agora no final do ano. Estou feliz, mas caso acontecesse (do trio jogar pelo Santos) eu ficaria muito mais feliz, porque acho que eles tem total capacidade. Mas não passa de treinamentos para eles manterem a forma física”, disse Cris Guedes, em suas redes sociais.

“É uma experiência incrível para os meninos. Não querem tomar o espaço de ninguém e nem vão. Obrigado Santos, obrigado Neymar por estar proporcionando isso e obrigado Kings League por estar mostrando esses garotos para o mundo e eles terem essa experiência, abrindo várias portas assim como foi com o Kelvin, hoje com Lipão, Leleti e Jeffinho. Com certeza terá outros”, completou.

O intercâmbio Kings League e Santos

Jeffinho, Leleti e Lipão vão fazer parte de um intercâmbio de uma semana, que acontecerá no CT Rei Pelé. Conforme anúncio do Peixe, “a iniciativa promove uma integração entre as modalidades”. Os três vão participar de todas as atividades com os demais jogadores do elenco do Santos durante essa semana, incluindo os treinos físicos e com bola.