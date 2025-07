Coritiba e Volta Redonda se enfrentam em duelo de opostos na Série B

Com objetivos distintos, Coritiba e Volta Redonda se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Afinal, o Coxa quer se manter na cola do líder e sonha em assumir a liderança, enquanto o Voltaço tenta sair da zona de rebaixamento. O duelo, que terá transmissão da ESPN e Disney+, coloca frente a frente a melhor defesa contra o pior ataque.

Este será o primeiro confronto oficial entre Coritiba e Volta Redonda na história. O Coxa vive um ótimo momento na temporada. Afinal, chega embalado por uma série invicta de sete jogos, incluindo uma vitória no clássico sobre o Athletico-PR. Além disso, o time paranaense tem a melhor defesa da competição, com apenas seis gols sofridos em 14 partidas.