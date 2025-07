Corinthians terá mês complicado com Majestoso e Derby decisivo

Timão se prepara para o retorno dos jogos com sequência difícil no Brasileirão, além de um clássico na Copa do Brasil

O início é de calmaria e preparação, mas o mês de julho promete ser agitado no Corinthians. Afinal, o Timão disputará seis partidas, cinco delas pelo Campeonato Brasileiro, sendo um clássico. Além disso, a equipe de Dorival Júnior também começa a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o rival Palmeiras.

O Timão volta aos gramados no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o time do Parque São Jorge pega o Ceará, fora de casa, e o São Paulo, no Morumbis. O Majestoso acontecerá no dia 19 (sábado), às 21h.

Na sequência, dois jogos bastante complicados. Afinal, o Corinthians encara o Cruzeiro, na Neo Química Arena, e depois vai até o Rio de Janeiro encarar o Botafogo, no Nilton Santos. Por fim, o Alvinegro encerra o mês abrindo o duelo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no dia 30, na Neo Química Arena.

O Corinthians ainda tem pouco menos de duas semanas antes de voltar aos jogos. A diretoria interina, presidida por Osmar Stabile, trabalha para reforçar o elenco de Dorival antes da retomada do Campeonato Brasileiro. O mais próximo neste momento é Biel, que pode chegar nos próximos dias do Sporting, de Portugal.

Em contrapartida, alguns jogadores também devem deixar o elenco, assim como fez Igor Coronado, que rescindiu seu contrato com o Timão. Diego Palacios negocia sua saída por empréstimo para uma equipe dos Estados Unidos.