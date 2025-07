Corinthians negocia empréstimo de Diego Palacios pala clube da MLS

O Corinthians negocia um empréstimo para o lateral-esquerdo Diego Palacios. O equatoriano não está nos planos do clube para a sequência da temporada e está próximo de defender o Austin FC, dos Estados Unidos. A ideia do Alvinegro é abrir espaço na folha salarial, para permitir novas contratações.

As conversas entre os dois clubes caminham para uma liberação sem custos do jogador. A ideia é que os texanos assumam os salários de Palacios de forma integral, enquanto o Timão pagará os direitos de imagem e as luvas, acordadas na contratação do lateral.