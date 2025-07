Com análise positiva, CEO do Fortaleza planeja venda da SAF

Marcelo Paz vibrou com resultados de estudo. Pesquisa também indica SAF do Leão do Pici como a quarta mais bem-sucedida no país

A competente administração da SAF do Fortaleza ganhou reconhecimento em estudo. O levantamento promovido pelo portal “ge” em conjunto com o instituto AtlasIntel apontou a gestão do clube nordestino como a quarta mais bem-sucedida no futebol do país. O dinheiro disponível no orçamento do clube é claramente inferior ao de Bahia, Botafogo e Cruzeiro, que estão acima no ranking. Apesar disso, o Leão do Pici recebeu 4,8% dos votos, levando em consideração as mais de duas mil respostas.

A pesquisa ocorreu entre os dias 20 a 25 de junho e considerou respostas de 619 municípios em todas as regiões do Brasil. Assim, com a avaliação positiva, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, considera que o clube está pronto para uma eventual comercialização das ações.