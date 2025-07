CBF divulga datas e horários das quartas do Brasileirão Feminino

Jogos de ida da fase da competição serão nos dias 9 e 10 de agosto, enquanto as partidas de volta serão nos dias 15, 16 e 17 do mesmo mês

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Os jogos de ida serão nos dias 9 e 10 de agosto. Já as partidas de volta serão nos dias 15,16 e 17 do mesmo mês.

Assim, oito clubes seguem vivos em busca da taça: Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, RB Bragantino e São Paulo. O Timão, afinal, é o clube com mais conquistadas da competição, com seis troféus.