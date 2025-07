Braithwaite, Igor Serrote e Villasanti são baixas em jogo-treino do Grêmio

O Grêmio decidiu preservar três jogadores no jogo-treino contra o Aimoré, na última quarta-feira (02/03), no CT Luiz Carvalho. O lateral-direito Igor Serrote, o volante Villasanti e o atacante Braithwaite não estiveram presentes com o grupo do primeiro teste do Imortal na intertemporada. Com isso, há um receio de que alguns deles ainda não estejam disponíveis para o primeiro compromisso oficial na retomada da temporada.

A comissão técnica decidiu poupar o dinamarquês, pois ele ainda aponta incômodos no tornozelo direito. As dores são oriundas de uma pancada que Braithwaite sofreu na vitória sobre o Juventude, no dia 1º de junho. Na ocasião, o centroavante precisou de substituição no começo da segunda etapa do duelo no Alfredo Jaconi.