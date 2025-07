Atlético-GO x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

A 15ª rodada da Série B do Brasileiro começa nesta quinta-feira (3). O jogo de abertura será um duelo entre equipes que buscam recuperação. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético-GO recebe o CRB às 21h35. Ambos os times vêm de derrota e precisam de um bom resultado para se reabilitar na competição.

Apesar do objetivo em comum, os clubes vivem momentos distintos na tabela. O CRB está em melhor condição, ocupando o sexto lugar com 21 pontos. Uma vitória pode colocar a equipe alagoana no G-4. Para o Atlético-GO, a situação é mais delicada. O time ocupa o 12º lugar com 18 pontos e precisa do triunfo em casa para sonhar novamente com o acesso.