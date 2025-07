Atlético é o time da Série A com menos derrotas em 2025

O Atlético, aliás, passou a ser o líder dessa estatística após o Flamengo sofrer uma derrota eliminatória no Mundial de Clubes da Fifa. O time carioca, assim, passou a ter cinco derrotas em 2025, o mesmo número do Palmeiras. Essas duas equipes jogaram 39 partidas no ano.

O Atlético é o time que menos derrotas teve na atual temporada, considerando os 20 integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Cuca já realizou 34 partidas oficiais e dois amistosos de pré-temporada. A equipe perdeu apenas quatro oportunidades (11%).

As poucas derrotas do Atlético em 2025 foram para o América, no jogo de volta da final do Campeonato Mineiro, diante do Grêmio e Santos no Brasileirão. E, por fim, contra o Deportes Iquique na Copa Sul-Americana.

Hexacampeão mineiro, classificado na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o Galo, portanto, chegou à parada do calendário neste meio de ano na sétima posição do Brasileiro, em franca ascensão.

Atlético em casa na temporada

– 8 jogos seguidos sem perder em 2025

– 4 jogos seguidos sem sofrer gol no Brasileiro

– 18 pontos conquistados dos últimos 24 disputados na Série A (75%)

– 22 jogos totais sem sofrer gols em 2025

– 1 derrota nos últimos 14 jogos

Na última segunda-feira, o elenco profissional do Galo se reapresentou para os treinos no CT. É a volta da temporada após período de férias. Assim, o próximo compromisso do Atlético será no dia 12 de julho, sábado, diante do Bahia pelo Brasileirão. Ainda em julho, o clube, aliás, terá os playoffs da Copa Sul-Americana, onde irá enfrentar o Atlético Bucaramanga, da Colômbia. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Galo reencontra o Flamengo após final de 2024 na Arena MRV.