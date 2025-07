Artilheiro do Brasileirão Sub-20 e se candidata a vaga no ataque do Santos

O Santos não está em um bom momento no Campeonato Brasileiro Sub-20. Mesmo com a vitória contra o América Mineiro , na última terça-feira (01), por 1 a 0, os Meninos da Vila seguem fora da zona de classificação para a próxima fase, na 12ª colocação, com 21 pontos.

Luca tem dividido sua rotina entre os compromissos do Sub-20 e os treinamentos com a equipe principal. Inclusive, nesta quinta-feira (03), ele participou da atividade comandada por Cléber Xavier. Até aqui, o atacante atuou em apenas quatro partidas do Santos no Brasileirão, com apenas 19 minutos em campo.

Em ótima fase no sub-20, Luca festeja o bom desempenho individual e a artilharia da competição. O jogador também ressaltou a oportunidade de atuar pelo time da base enquanto o Brasileirão está parado para o Mundial de Clubes.

“Fico feliz pelo momento que estou vivendo no Sub-20. A artilharia é consequência do trabalho diário. Claro que é especial, mas o mais importante é o coletivo, pensar no grupo e ajudar o time a vencer”, destacou.