Arne Slot, técnico do Liverpool, presta homenagem a Diogo Jota após tragédia

O Liverpool divulgou, nesta quinta-feira (3), uma mensagem oficial do técnico Arne Slot após a morte de Diogo Jota, que atuava pelo clube inglês. O treinador holandês lamentou não só a perda de um grande jogador, mas também de alguém que “fazia os outros se sentirem bem por estar com ele”.

Leia a mensagem de Arne Slot na íntegra:

“O que dizer numa hora dessas? O que alguém pode dizer quando o choque e a dor são tão intensos? Queria ter as palavras certas, mas não tenho. Só consigo expressar os sentimentos que sei que muitos compartilham sobre alguém que era muito querido por todos — como jogador e como pessoa — e por uma família pela qual temos enorme carinho.

Minhas primeiras palavras não são como treinador. Falo como pai, filho, irmão e tio. E me dirijo à família do Diogo e do André Silva, que enfrentam perdas inimagináveis. Minha mensagem para eles é simples: vocês nunca caminharão sozinhos. Jogadores, comissão técnica e torcedores do Liverpool estão com vocês — e, pelo que vi hoje, toda a comunidade do futebol também está.

Essa reação não é só pela tragédia, mas pela bondade dos que se foram e pelo respeito que tantos tinham por eles, como pessoas e como família.