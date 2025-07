Arezo e Cristaldo se credenciam a recuperar espaço no Grêmio

Estrangeiros marcaram três dos cinco gols da vitória no jogo-treino com o Aimoré e voltam a chamar a atenção da comissão técnica / Crédito: Jogada 10

O Grêmio não encontrou dificuldades e aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o Aimoré em jogo-treino realizado no CT Luiz Carvalho, na quarta-feira (2). O principal objetivo foi a recuperação física e do ritmo de jogo do elenco. Até porque o nível do adversário é inferior ao dos gremistas. O cenário positivo fica pela esperança de que Arezo e Cristaldo tenham sucesso em retomar espaço. O meio-campista argentino e o centroavante uruguaio tiveram participações em quatro dos cinco gols. Os estrangeiros foram titulares em algum momento do primeiro semestre da temporada, mas caíram de rendimento e se tornaram reservas.

Cristaldo anotou o primeiro gol em finalização de fora da área. O camisa 10 ainda deu assistência para André Henrique marcar o segundo. Inclusive, o argentino recebeu elogios por sua movimentação e pela capacidade em criar algumas chances. O jogador teve sucesso em recuperar a titularidade na reta final da primeira parte da temporada ao superar disputa com Monsalve. A tendência é de que ele mantenha esta condição pelo menos no retorno dos compromissos depois da disputa do Mundial de Clubes. Centroavante foi artilheiro em teste Outro estrangeiro que se sobressaiu foi Arezo ao fazer dois gols na atividade. Há uma indefinição sobre a permanência ou saída do centroavante do Tricolor Gaúcho. Até porque, o atleta demonstrou insatisfação pública com a baixa minutagem e em entrevista deixou em aberto a possibilidade em se transferir.

Seu clube do coração, o Peñarol deseja o seu retorno e enviou uma proposta de empréstimo ao Grêmio. O uruguaio não se opõe a permanecer no Imortal, porém deseja ter mais chances de atuar. Na temporada, o camisa 19 participou de 23 jogos, anotou seis gols e deu duas assistências. Arezo disputa a posição com Braithwaite, que é o titular absoluto, mas o dinamarquês não participou do jogo-treino. Isso porque a comissão técnica optou por preservá-lo depois de reclamar de dores no tornozelo direito. Outra alternativa é André Henrique, que esteve no time inicial do teste contra o Aimoré.