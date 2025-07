Adversário do Fluminense, Al-Hilal já teve ídolo formado em Xerém

Naquele ano, o time das Laranjeiras recebeu 15 jovens atletas da Arábia Saudita. Al-Faraj estava nesse grupo e ficou cerca de dois meses no Brasil. Ele participou de todos os treinamentos na famosa base tricolor. O jogador, inclusive, chegou a disputar um amistoso com a camisa do clube.

Fluminense e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (04) pelo Mundial de Clubes . O duelo entre os times possui uma curiosa ligação do passado. Um dos maiores ídolos do clube saudita, Salman Al-Faraj, já treinou em Xerém, berço da base tricolor. O fato aconteceu através de um programa de intercâmbio em 2009.

O jogador, no entanto, não completou o período de testes no Rio. O Al-Hilal antecipou sua volta para integrá-lo ao elenco profissional. A partir dali, ele construiu uma carreira de grande sucesso no time. Al-Faraj virou ídolo e capitão da seleção da Arábia Saudita em duas Copas do Mundo (2018 e 2022).

Curiosamente, o reencontro entre Al-Faraj e o Fluminense não acontecerá. O jogador defendeu o Al-Hilal por 15 anos, entre 2009 e 2024. Contudo, seu contrato não foi renovado ao fim da última temporada. Atualmente, o ídolo saudita defende as cores de outro clube, o Neom SC.

