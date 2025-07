Yan Couto valoriza participação do Borussia no Mundial: ‘Desfrutando a cada momento’

O Borussia Dortmund conquistou sua vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Na noite desta terça-feira (01), os alemães venceram o Monterrey por 2 a 1 e agora vão enfrentar o Real Madrid na próxima fase da competição.

Único brasileiro do elenco, Yan Couto já está de olho na reedição da final da Champions League do ano passado. Para o lateral-direito, a equipe terá mais uma oportunidade de enfrentar um grande time do mundo e focar na preparação para o confronto.