Veja a colocação do seu time no Mundial de Clubes: do 9º ao 32º

Veja a colocação do seu time no Mundial de Clubes: dos brazucas, Bota e Fla no Top15. Palmeiras e Flu garantidos no Top8 / Crédito: Jogada 10

Terminou a fase de oitavas de final do Mundial de Clubes. Agora, com com Top 8 da competição já definido, chegou a hora de saber: em que posição ficou o seu time? Abaixo, você confere o ranking completo, do 9º ao 32º lugar. Entre os brasileiros eliminados nas oitavas, o Botafogo se despede na 14ª posição. Mas o Flamengo termina o torneio em 11º lugar. Palmeiras e Fluminense, que avançaram às quartas de final, seguem vivos entre os oito melhores clubes do mundo. Assim, resta saber: será que Verdão ou Flu será o campeão? Além da dupla brazuca, estão nas quartas: PSG, Bayern, Real Madrid, Chelsea (rival do Palmeiras), o surpreendente Al-Hilal (que eliminou o City e enfrentará o Fluminense) e o Borusia Dortmund.