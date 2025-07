Vasco libera Loide Augusto dos treinos para resolver problemas familiares

Angolano, que tenta ganhar espaço no elenco comandado por Diniz, não estará presente nos próximos dias no CT Moacyr Barbosa

Em meio à preparação para o retorno do calendário brasileiro, o Vasco liberou Loide Augusto dos treinamentos, no CT Moacyr Barbosa, para resolver problemas familiares. O jogador participava das atividades normalmente desde a reapresentação do elenco no último dia 23, mas terá essa pausa.

Diante deste cenário, não se sabe se o jogador estará disponível para o amistoso contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, que acontece no sábado (5), na Arena das Dunas, em Natal.