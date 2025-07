Vasco encaminha renovação com Léo Jardim até 2030

Jogador terá um dos maiores salários do elenco e será um dos cinco goleiros mais bem pagos do Brasil

A novela sobre o futuro de Léo Jardim está próxima do final feliz. O Vasco encaminhou a renovação com o goleiro, nesta quarta-feira (2), até o final de 2030, segundo informações do “Lance”. Dessa forma, o jogador receberá uma valorização salarial e se tornará um dos mais bem pagos do elenco.

O Vasco negocia a renovação desde o fim do ano passado. O clube fez algumas propostas, no entanto, as partes não chegaram a um acordo. Contudo, as negociações ganharam um novo rumo após a chegada do novo diretor de futebol, Admar Lopes, que já trabalhou com o goleiro em outros clubes na Europa.