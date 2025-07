Thomas Müller ironiza contratação: ‘R$ 960 milhões não compram Neymar, mas plantam muitas árvores’

Atacante do Bayern se espanta com os valores pagos pelo Liverpool por Florian Wirtz, ex-Bayer Leverkusen

O atacante Thomas Müller fez uma forte crítica ao mercado do futebol. Ele questionou os altos valores pagos em transferências atualmente. O gatilho foi a ida de Florian Wirtz ao Liverpool por 150 milhões de euros (R$ 960 milhões). O veterano do Bayern classificou a quantia como fora da realidade.

“O que são 150 milhões? É surreal. Quem consegue imaginar o que 150 milhões significam? Você não pode ter o Neymar, mas pode plantar muitas árvores com isso.”

Apesar da crítica ao valor, o ídolo do Bayern fez questão de elogiar o jogador. Ele destacou as qualidades do novo reforço do time inglês:

“Acho que Florian se encaixa em qualquer lugar. Ele não é apenas um jogador muito bom, mas também muito forte mentalmente.”

As declarações de Müller ocorrem em um momento de transição em sua carreira. O jogador de 35 anos deixará o Bayern após o Mundial de Clubes. O clube não renovará seu contrato para a próxima temporada. Suas palavras, aparentemente, carregam a perspectiva de um ídolo em fim de ciclo.