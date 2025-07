Thiago Silva exalta empenho do Fluminense: ‘A coragem tem que sair maior do que nosso medo’

Defensor revela o que conversou com o elenco, sobretudo com os mais jovens, antes da partida com a Inter de Milão pelo Mundial

Um dos grandes destaques do Fluminense no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Thiago Silva teve mais uma grande atuação no triunfo por 2 a 0 sobre a Inter de Milão. Assim, o Monstro destacou a entrega do elenco diante da equipe italiana e revelou o que procurou passar para os mais jovens antes do duelo pelas oitavas de final.

“Quando a gente tem o sonho de jogar futebol, a gente almeja chegar nesse nível, disputar esse tipo de jogo. O que eu procurei passar para os meninos antes do jogo foi que a gente não entrasse no vestiário com um sentimento de “poderia ter feito isso ou aquilo. As coisas não voltam. Então, faça por amor, prazer. Desfrute desse momento que é importante. A gente não tem nada a perder. Então, vamos viver, só se vive uma vez”. E que a gente não pudesse entrar no vestiário com esse sentimento de “por que eu não fiz isso?”. Poderíamos ter saído derrotados, mas com sentimento de ter entregado tudo”, disse.