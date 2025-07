Textor tem três nomes no radar para o cargo de treinador do Botafogo

Irritado com a forma pela qual o Botafogo enfrentou o Palmeiras no sábado (28), o sócio majoritário da SAF do clube, John Textor, demitiu o técnico Renato Paiva na madrugada da última segunda-feira (30). Agora, então, corre contra o tempo para anunciar um novo profissional para o cargo e já conta com três nomes no radar: dois portugueses e um italiano. Os três estão livres no mercado. Nenhum deles é Roberto Mancini, que, com uma postagem enigmática, deixou a torcida alvinegra ouriçada.

Segundo o “Canal de Medeiros”, Stefano Pioli, Sergio Conceição e Pedro Caixinha são os alvos do magnata norte-americano. Os dois primeiros têm passagens por clubes da primeira prateleira do futebol europeu. Pioli, por exemplo, já treinou Inter de Milão e Milan. Seu último clube foi o Al Nassr (SAU), onde, aliás, substituiu Luis Castro, ex-Botafogo. Conceição, por sua vez, sagrou-se campeão pelo Porto e também trabalhou no Milan.