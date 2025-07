Supercomputador aponta Palmeiras e Fluminense como azarões no Mundial da Fifa

Uma nova análise de dados apontou os favoritos no Mundial de Clubes da Fifa. O supercomputador da Opta colocou o Chelsea como o principal candidato. O time inglês tem 26,8% de chance de título mundial. Para os times brasileiros, no entanto, as probabilidades são bem mais baixas.

Nos duelos das quartas, o Palmeiras tem apenas 25,2% de chance. Seu adversário, o Chelsea, possui 74,8% de favoritismo para avançar. Já o Fluminense, por sua vez, tem 40,2% de chance de classificação. O Al-Hilal, seu rival, aparece com 59,8% de probabilidade de ir à semifinal.