Soteldo treina e se aproxima de estreia pelo Fluminense

O atacante venezuelano sofreu uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda durante o jogo da Venezuela nas Eliminatórias. Ele se apresentou ao Fluminense nos Estados Unidos alegando dores, realizou exames e teve diagnosticada a lesão no último dia 14. Dessa forma, ficou fora de todos os jogos da fase de grupos.

Soteldo foi relacionado pela primeira vez diante da Inter de Milão, nas oitavas de final. Contudo, não entrou em campo por decisão do técnico Renato Gaúcho. O Fluminense vive a expectativa pela estreia do jogador. Afinal, ele foi o único reforço para o Mundial de Clubes, mas não estava nas condições ideais.

O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, em Orlando. O time saudita eliminou o Manchester City, da Inglaterra, após vencer por 4 a 3 na prorrogação, e entrou no caminho do Time de Guerreiros. No outro lado da chave, Palmeiras e Chelsea, também da Inglaterra, se enfrentam no mesmo dia, às 22h, na Filadélfia.

