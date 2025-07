Sem proposta de renovação, goleiro pode deixar o São Paulo no fim do ano

Leandro é atualmente o quarto goleiro do Tricolor e pode sair de graça no final da temporada. Ele também já pode assinar um pré-contrato

O goleiro Leandro, de apenas 20 anos, tem futuro indefinido no São Paulo. Afinal, o arqueiro tem contrato apenas até o final da temporada e o Tricolor ainda não procurou o atleta para negociar um novo vínculo . Inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Soberano de graça em 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leandro é uma das grandes revelações de Cotia, mas ainda não conseguiu uma chance no time profissional. Atualmente ele é o quarto goleiro na sucessão, atrás de Rafael, Jandrei e Young. Assim, o arqueiro começa a projetar um futuro longe do São Paulo, mesmo com a vontade de permanecer.

Afinal, diante da incerteza sobre seu futuro, o estafe do atleta tem ouvido sondagens de equipes de fora do Brasil e prepara um plano de carreira para o caso da saída do jogador. Apesar de existir o desejo de permanecer no São Paulo, o goleiro e o empresário querem um projeto de médio prazo para o arqueiro se estabelecer e ter uma oportunidade.

Comparações com ídolo do São Paulo

No São Paulo desde 2019, ele ganhou destaque na base em 2022 ao marcar um gol de falta numa partida contra a Penapolense, pelo Campeonato Paulista Sub-20. O feito, aliás, fez surgir comparações com o ídolo Rogério Ceni, que na época era o comandante da equipe principal.

Porém, até aqui, Leandro não conseguiu uma chance no profissional. Young, outro goleiro da base e na frente do companheiro na linha de sucessão, também não estreou pela equipe principal. Rafael é o titular absoluto da meta Tricolor, com Jandrei sendo reserva imediato.