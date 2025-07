Santos recebe proposta por Weslley Patati; veja os valores

Peixe ainda detém 40% dos direitos econômicos do jogador e pode lucrar com negociação do atleta, atualmente no no Maccabi Tel Aviv / Crédito: Jogada 10

O atacante Weslley Patati, revelado pelo Santos e atualmente no Maccabi Tel Aviv, de Israel, recebeu propostas nos últimos dias de clubes da Holanda, Espanha e Inglaterra. No entanto, os nomes das equipes seguem em sigilo por parte dos envolvidos. A apuração é do Jogada10. O Santos ainda detém 40% dos direitos econômicos do jogador, em regime de mais-valia. Isso pode significar uma receita importante para o clube em caso de transferência.