Santos acerta empréstimo de lateral-esquerdo para o Sport

O Santos acertou a saída do lateral-esquerdo Kevyson por empréstimo para o Sport. O Peixe, que tem contrato com o jogador até o final de 2027, vai ceder o jogador até o final desta temporada para o Leão. Ele deve desembarcar no Recife até o próximo final de semana para ser incorporado ao grupo de Daniel Paulista.

Kevyson sempre esteve entre as promessa do Santos, mas nesta temporada disputou apenas três jogos. A última aconteceu há dois meses, na derrota para o Grêmio, no Brasileirão, quando esteve em campo por 15 minutos. As outras duas aconteceram contra São Paulo e Noroeste, pelo Campeonato Paulista.

Somando as últimas três temporadas na Vila Belmiro, o atleta fez 24 partidas pelo Peixe. O jogador surgiu no Figueirense em 2019, mas logo acertou sua ida para o Athletico Paranaense. Após dois anos em Curitiba, acabou contratado pelo Santos, onde brilhou pela equipe sub-23. Contudo, na equipe profissional, não conseguiu engatar uma sequência.

No Sport, Kevyson terá a concorrência de Dalbert e Igor Cariús, únicas alternativas do elenco para o lado esquerdo do campo. Contudo, nenhum dos dois conseguiu se firmar no sistema defensivo do Leão, podendo dar chances para o garoto da Vila Belmiro.

