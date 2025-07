Pulgar vai passar por cirurgia no pé e desfalca o Flamengo

O Flamengo informou, na tarde desta quarta-feira (2), que o volante Erick Pulgar passará por cirurgia no pé direito direito na quinta-feira (3), no Chile, onde o atleta iniciará o processo de recuperação. Após retornar ao Rio de Janeiro na última terça (1°), o meio-campista passou por novos exames de imagem, que confirmaram fratura no quinto metatarso, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023.

A delegação rubro-negra retornou ao Brasil na última terça-feira depois do revés por 4 a 2 para o Bayern de Munique e o que chamou a atenção foi o volante Pulgar de cadeira de rodas. O chileno, afinal, sofreu a fratura no pé direito após uma disputa de bola com Harry Kane, do clube bávaro.