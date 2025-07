Presença nos EUA, detalhe no look e ‘indireta’ de ex reforçam affair entre Vini Jr e Victoria Ruiz

Modelo espanhola intensificou os rumores de um caso com o astro após deixar alguns sinais no ar em ida ao jogo do Real Madrid, no Mundial

A presença de Victoria Ruiz na vitória do Real Madrid sobre a Juventus, no Hard Rock Stadium, em Miami, não passou despercebida. Isso porque a modelo espanhola tem sido apontada há meses como affair de Vini Jr., apontada, inclusive, como um dos motivos para o fim do relacionamento do craque com Maju Mazalli. Além da ida ao estádio, ela usou a camisa 7 e marcou o brasileiro em uma das publicações no Instagram.

Assim como no Santiago Bernabéu, na Espanha, Ruiz também estava em um setor reservado a familiares e amigos de jogadores. Mas não parou por aí… A modelo fez questão de posar com a camisa autografada pelo camisa 7 do Real Madrid. Seguidores da espanhola comparam os sinais atuais aos que Victoria postava no romance com Neymar.