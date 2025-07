Peñarol encaminha proposta ao Grêmio por Arezo

O Peñarol também indicou que assumiria a responsabilidade em pagar todo o salário do jogador. Contudo, o mais provável é que o Imortal não aceite a investida do clube uruguaio. Afinal, o Grêmio concorda com a liberação de Arezo somente por uma negociação em definitivo. Até porque o desejo é recuperar o investimento feito em julho do ano passado.

O Peñarol oficializou ao Grêmio o seu interesse em contar novamente com o centroavante Matías Arezo. Isso porque o clube uruguaio enviou uma oferta de empréstimo ao Tricolor gaúcho. A intenção é pagar 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual) para contar com o atleta até o final da atual temporada.

Na ocasião, o Grêmio desembolsou 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões na cotação da época) ao Granada, da Espanha, por 50% dos direitos econômicos. A conclusão dos gaúchos é que o Peñarol não passa por um contexto financeiro favorável para fechar com Arezo em definitivo. Um provável destino poderia ser o São Paulo, que foi atrelado ao jogador nos últimos dias. Contudo, o Tricolor paulista assegura que não tem negociações em curso pelo jogador.

Irritação com a queda na hierarquia do Grêmio

Em entrevista à rádio “El Espectador”, o atacante deixou em aberto a possibilidade de retornar ao Peñarol, seu clube do coração. A insatisfação do uruguaio deve-se a mais uma perda de espaço dentro do elenco do Imortal. Com isso, seu principal objetivo é ter maior participação em campo, pois almeja disputar a Copa do Mundo de 2026.

O Grêmio retorna aos gramados no dia 8 de julho. Na ocasião, enfrentará o São José, pela final da Recopa Gaúcha, às 19h30, na Arena. Cinco dias depois vai encarar o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.