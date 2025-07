Pai de Endrick esclarece rumores de affair com ex-Miss Bumbum

Separado desde dezembro de 2024, Douglas Sousa ainda fez uma reflexão sobre a importância do amor em seu período de vida / Crédito: Jogada 10

O pai do atacante Endrick, Douglas Sousa, virou alvo de seu primeiro rumor amoroso desde o fim do casamento com Cíntia Ramos. Isso porque publicações com fotos junto à Daiana Nogueira, em treinos e passeios por São Paulo, levantaram suspeitas de um romance com a ex-Miss Bumbum. Ele, porém, nega qualquer envolvimento neste sentido. “Não tenho affair com a Daiana e não existe romance. Não moro em São Paulo e, desde setembro, moro em Madri. Eu vou ao Brasil para resolver questões profissionais e familiares”, declarou à reportagem do Léo Dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda segundo o relato, tudo começou após a postagem de uma foto tirada durante um treino em um parque. “Apenas fiz um treino lá, tiramos uma foto e eu repostei. Sempre fui tranquilo, nunca me neguei a tirar uma foto com ninguém. Uma simples imagem gerou toda essa confusão. Lidar com isso ainda é novo, pois meu filho que é a estrela”, completou. Pai de Endrick pede privacidade Douglas ainda compartilhou reflexões sobre seu momento atual na vida pessoal. Ele afirmou estar separado desde dezembro e confessou que, embora deseje reencontrar o amor, ainda não chegou a hora. “Sei que, uma hora, vou estar com alguém. Vou fazer 50 anos e vou querer alguém ao meu lado. Porém, ainda não neste momento. Tento seguir minha vida normal quando estou no Brasil. Vou ao Brás, na 25 de Março, ando como uma pessoa normal.”, e completou: “Gosto também de ir às comunidades em São Paulo. Vou dirigindo de São Paulo para Brasília ver minha mãe, paro na estrada e vou tomar um café, almoço no bandejão. Um cara de paz, não gosto de confusão. Só quero viver minha vida em paz”.

Daiana Nogueira Conhecida nacionalmente desde 2015, Nogueira representou Sergipe no concurso Miss Bumbum à época. Ela também atuou como bailarina da RedeTV!, do SBT e do cantor Dudu Nobre. Além disso, participou do reality “Casa da Tentação”, de João Kléber. Daiana também fundou a empresa “Rainha do Bronze”, para oferecer bronzeamento nas lajes do Rio de Janeiro, e se transformou em uma clínica completa de estética. Seu nome voltou à tona quando colunistas publicaram que ela estaria envolvida discretamente com o pai do atleta.