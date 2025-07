Otávio evolui em recuperação e compartilha vídeo correndo no CT do Fluminense

Volante se recupera de lesão no Tendão de Aquiles em meio a disputa do Mundial de Clubes e dá passo importante para retorno

O volante Otávio deu um passo importante em sua recuperação. Nesta quarta-feira (02), o jogador, que rompeu o tendão de Aquiles da perna direita em março, compartilhou em suas redes sociais um vídeo correndo no CT do Fluminense, apontando uma evolução no tratamento. Ainda não há uma previsão de retorno aos gramados.