Nada de festa! Bruna Biancardi e Neymar planejam um aniversário diferente para Mavie

Assim, Bruna respondeu que até o momento, não está nos planos fazer um aniversário para pequena, mas sim, uma viagem. No entanto, ela deixou claro que isso pode mudar.

“Não estamos pensando em fazer festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem”, escreveu.

O primeiro aninho de Mavie foi comemorado duas vezes. O primeiro, em outubro, quando eles se hospedaram em um resort de luxo, na Arábia Saudita, para curtir uma viagem ao lado de amigos íntimos e familiares. Em novembro, fizeram a comemoração no Brasil, com um festão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com o tema “Ateliê de Arte da Mavie”.