Luvas de John, do Botafogo, vão para o Museu da Fifa

Com grandes atuações pelo Botafogo nesta edição do Super Mundial de Clubes dos Estados Unidos, John está em alta na Fifa. Segundo o site “Uol”, o goleiro doará as luvas que usou no jogo contra o Palmeiras para o museu oficial da entidade máxima do futebol, em Zurique, na Suíça.

Com grandes defesas, John foi eleito o craque na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, na prorrogação, pelas oitavas de final do Mundial, no último sábado (28), na Filadélfia.

United quer John

John também desperta o interesse do futebol europeu. De acordo com informações do site inglês “Football Insider”, o Manchester United avalia uma proposta pelo jogador do Botafogo.

O negócio pode sair em torno de 8 milhões de dólares (R$ 44,5 milhões). Além disso, haveria uma facilitação no contrato do goleiro com o Botafogo de liberação para o futebol europeu. Ele tem vínculo até dezembro de 2028.

