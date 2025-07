Lucas Moura e Ferreira vão ao gramado e seguem transição no São Paulo

Dupla segue o trabalho de recuperação e fizeram uma atividade em um separado do resto do elenco

O São Paulo teve novidades no trabalho desta quarta-feira (02), no CT da Barra Funda. Ainda em recuperação de lesão, a dupla Lucas Moura e Ferreira avançou no processo de transição física e realizou atividades no gramado.

Na semana passada, os jogadores realizaram trabalhos em campo junto com a equipe de fisioterapia do Tricolor. Já nesta quarta, fizeram atividades no gramado, em um dos campos do Centro de Treinamento do São Paulo. Luiz Gustavo, que também está em recuperação, cumpre protocolo de tromboembolismo pulmonar, realizando atividades sem impactos.