Lamine Yamal será o novo camisa 10 do Barcelona

Jovem assume número icônico no dia em que completa 18 anos, repetindo caminho parecido com o de Messi no clube / Crédito: Jogada 10

Lamine Yamal tem apenas 17 anos, mas já mostrou que não é só mais uma promessa do futebol. Depois de duas temporadas se firmando no time principal, o Barcelona decidiu reconhecer sua importância em campo de forma simbólica e marcante. O jovem vai deixar a camisa 19 para trás e assumir a número 10, a mais icônica do clube.