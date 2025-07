Internacional faz oferta de quase R$ 22 milhões por capitão do Argentino Juniors

O Internacional sinalizou com uma proposta de 4 milhões de dólares (equivalente a R$ 21,8 milhões na cotação atual) ao Argentino Juniors por Alan Rodríguez. O uruguaio desempenha a função de segundo volante e é o capitão da equipe argentina. A tentativa do Colorado é para adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta, segundo informação do jornalista Cesar Luis Merlo.

Importante ressaltar que o Argentino Juniors tem apenas 50% dos direitos econômicos de Alan Rodríguez e a outra metade tem o Boston River como proprietário. Contudo, ainda não há indícios de evolução nas tratativas. Em um primeiro momento, o desejo do clube argentino é receber uma quantia próxima aos 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32,7 milhões na cotação atual).