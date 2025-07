Internacional bate Corinthians com gol ‘sem querer’ e deixa Z3 do Brasileiro Sub-20

Com um a menos desde o primeiro tempo, Colorado conta com a sorte em cruzamento de Marlon que encobre o goleiro do Timão e vence por 1 a 0

Com um jogador a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Internacional se superou em campo para derrotar por 1 a 0 o Corinthians na noite desta quarta-feira (2). O duelo marcou o encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Marlon, aos 22 minutos da etapa final, anotou “sem querer” o gol solitário no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, sob um frio de 9 °C.

Apesar da expulsão de Denis Marfo antes da metade do primeiro tempo, ao receber o segundo cartão amarelo, o time gaúcho soube se fechar, evitando chegadas de grande perigo dos paulistas.