Há 20 anos, Messi ganhava seu primeiro título com a Argentina

Triunfo na Copa do Mundo Sub-20 de 2005 marcou o início do craque pela Albiceleste, ainda na base, e abriu caminho para uma carreira vitoriosa

Nesta quarta-feira (02/7), completam-se 20 anos do histórico confronto entre Argentina e Nigéria pela final da Copa do Mundo Sub-20. Comandada por Francisco Ferraro e liderada por Lionel Messi em campo, a seleção argentina superou a equipe africana pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Messi, que àquela altura vestia a camisa 18 e iniciava sua trajetória de glórias com a camisa da seleção.

Além de Messi, a seleção argentina também contava com nomes como Sergio Agüero, Lucas Biglia, Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay e Fernando Gago, jogadores que viriam a se destacar no futebol mundial. Messi foi o grande nome do torneio, marcando seis gols e conquistando o prêmio de artilheiro.

A conquista marcou o primeiro título de Messi com a Albiceleste. Três anos depois, ele voltaria a brilhar com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. No entanto, após esse triunfo, Messi viveu um longo período sem conquistas com a seleção principal. Afinal, foram 13 anos marcados por altos e baixos e vice-campeonatos dolorosos.

A virada veio em 2021, quando em pleno Maracanã, Messi liderou a Argentina na conquista da Copa América, seu primeiro título com a equipe principal. Assim, no ano seguinte, protagonizou uma campanha histórica na Copa do Mundo de 2022. Com sete gols e três assistências em sete jogos, foi eleito o melhor jogador do torneio e se tornou o único da história a vencer esse prêmio duas vezes (2014 e 2022). O ciclo vitorioso seguiu em 2024, com a conquista de mais uma Copa América, ao vencer a Colômbia por 1 a 0 na final.

The Messi Experience

Toda esta trajetória, inclusive, pode estar sendo acompanhada de perto em São Paulo, em uma exposição imersiva sobre a vida e carreira do craque. Intitulada “The Messi Experience – A Dream Come true”, a exposição, em cartaz no Shopping Eldorado até agosto. Ela oferece aos visitante uma oportunidade única para vivenciar a carreira do craque. Desde a infância em Rosário ao título da Copa do Mundo, passando também pelos altos e baixos da carreira do craque. Em especial as frustrações com a seleção argentina.