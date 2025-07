Grêmio prioriza zagueiro e avalia futuro de Pavón

O Grêmio promete se movimentar na próxima janela de transferências e agitar o mercado. O clube gaúcho está monitorando alguns nomes, como Danilo Barbosa, do Botafogo, e Adryelson, do Lyon, da França. Portanto, a busca por um zagueiro será a prioridade da diretoria. A ideia dos dirigentes tricolores é gastarem até 4 milhões de euros (R$ 25 milhões), segundo a “ESPN”.

A diretoria tricolor prioriza a contratação de um zagueiro. Afinal, Rodrigo Ely operou o joelho e só deve voltar a jogar em 2026. O jogador passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura do menisco medial. Dessa forma, a defesa está desfalcada. O Grêmio sondou Adryelson, ex-Botafogo, mas recuou após a pedida do Lyon.