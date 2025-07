Flamengo recebe propostas de clubes da Arábia Saudita por Juninho

Atacante vê uma saída com bons olhos, mas representantes do jogador acreditam que a negociação com o Rubro-Negro não será fácil

O Flamengo recebeu propostas do Al-Riyadh e do Najran SC, ambos da Arábia Saudita, pelo atacante Juninho. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, os clubes buscam ter o jogador por empréstimo, com boa compensação financeira para o Rubro-Negro.

Juninho vê uma saída com bons olhos. Porém, representantes do jogador acreditam que a negociação com o Flamengo não será fácil. A diretoria ainda avalia as condições, mas não tem pressa para tomar uma decisão e ainda conta com o jogador em seus planos, já que a contratação do jogador foi um pedido do técnico Filipe Luís.