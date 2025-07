Flamengo deseja contratar camisa 9, enquanto Pedro quer mais espaço

Centroavante teve poucos minutos no Mundial de Clubes; Declaração de José Boto deixa pessoas próximas do jogador irritadas

O atacante e clube, afinal, não vivem grande momento da relação. O jogador quer jogar mais, o técnico Filipe Luís prefere outro tipo de centroavante em seu estilo de jogo, e o diretor de futebol José Boto deseja buscar outro camisa 9 no mercado. Esta informação é do “ge”.

O atacante Pedro terminou o Mundial de Clubes como coadjuvante pelo Flamengo e ainda não conseguiu se encontrar dentro de campo após a grave lesão no joelho esquerdo. Além disso, de acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o clube gostaria de receber uma proposta para vender o jogador. Em caso de uma proposta, tende a negociar o atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Voltando de um período de cerca de sete meses afastado dos gramados, Pedro voltou a mostrar o faro de gol. Em menos de 500 minutos em campo desde seu retorno, o atacante marcou cinco gols e deu duas assistências. Assim, ele embarcou para os Estados Unidos com alta expectativa. Entretanto, não foi o que aconteceu.

As maiores participações de Pedro no Mundial foram diante de Espérance, da Tunísia, e Los Angeles FC, dos EUA, as duas vezes como titular. Contra os tunisianos, ele atuou por 64 minutos e outros 81 minutos diante dos americanos. Contudo, ele não foi um dos destaques.

Contra os gigantes europeus, Pedro entrou aos aos 46 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na fase de grupos. Na derrota para o Bayern de Munique por 4 a 2, o camisa 9 não saiu do banco de reservas. Assim, ele deixou a competição sem balançar as redes.